Stati Uniti verso i 400mila morti per Covid. I casi ufficiali hanno superato i 24 milioni

19 gennaio 2021

Gli Stati Uniti hanno superato i 24 milioni di casi "ufficiali" di Covid. Come al solito il dato arriva dalla Johns Hopkins University che fornisce le statistiche mondiali ritenute più affidabili. Alle ore 7.45 di oggi, martedì 19 gennaio, secondo il portale dell'università sono 24 milioni e 74.658 i casi confermati dai tamponi. Continuano ad aumentare anche i morti. Gli Usa sono ormai vicini alle 400mila vittime. Il numero per l'esattezza è 398.981, ma purtroppo destinato a crescere. Lo stato con il numero più alto di decessi è quello di New York: 41.173. Seguono la California con 33.724 e il Texas con 32.711.

