Usa, Campidoglio in isolamento per minacce alla sicurezza: allarme causato da un incendio

18 gennaio 2021 a

a

a

Usa, l'allarme che ha fatto scattare l'isolamento del Campidoglio è stato provocato da un incendio in un'area vicino a quella di Capital Hill, a Washington. Al levarsi del fumo da una zona che ospita alcuni senzatetto, sono scattate le procedure di "lockdown" dell'area che ospita i palazzi governativi e il Congresso, dove erano in corso le prove della cerimonia di insediamento del nuovo presidente, Joe Biden. Per tutti i partecipanti è stata disposta l'immediata evacuazione dall'edificio e sono stati bloccati gli ingressi in entrata e in uscita dal complesso governativo. I vigili del fuoco della città, intervenuti sul posto, hanno tuttavia domato le fiamme poco dopo. Il Secret Service statunitense ha quindi annunciato che non vi sono minacce alla sicurezza, essendo solamente scattate le procedure previste in caso di pericolo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.