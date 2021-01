Usa, Campidoglio in isolamento per minacce alla sicurezza

18 gennaio 2021 a

Il complesso del Campidoglio, che ospita il Congresso americano, è stato messo in isolamento in entrata e in uscita. Il "lockdown" dell'area, come riferito dalla Bbc, è dovuto a "minacce alla sicurezza", a due giorni dalla proclamazione di Joe Biden a 47esimo presidente degli Stati Uniti. L'area è stata interdetta sia in entrata che in uscita e sul posto sono stati spiegati diverse migliaia di effettivi della Guardia nazionale. Sospese anche le prove per la cerimonia di insediamento di Biden ed evacuati i partecipanti. Testimoni presenti a Washington hanno riferito anche di fumo levarsi dall'area di Capital Hill, ma i vigili del fuoco hanno chiarito che si è trattato di un piccolo incendio in un'area esterna che ospita alcuni senzatetto, già riportato sotto controllo e domato.

