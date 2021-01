Vaticano, caso Cecilia Marogna: la "dama del cardinale" verso il rinvio a giudizio

18 gennaio 2021 a

Vaticano, svolta nel processo a carico di Cecilia Marogna, ribattezzata la "dama del cardinale" per i suoi rapporti con Angelo Becciu. Si va, infatti, verso il rinvio a giudizio. I magistrati vaticani ritengono di aver acquisito elementi di prova più che sufficienti per processare la manager cagliaritana. Ed è questo il motivo per il quale l’Ufficio del promotore di giustizia della Santa Sede ha chiesto alla Corte d’Appello di Milano "il non luogo a provvedere" sulla richiesta di estradizione per la Marogna, concedendole la libertà provvisoria. Con la Marogna a rischiare il processo potrebbe essere anche lo stesso cardinale Becciu, indagato in Vaticano per offesa al re, peculato, abuso d’ufficio e interesse privato, in relazione a diverse vicende, compreso il caso Marogna.

