Donald Trump pronto a concedere cento grazie prime di lasciare la Casa Bianca. Salva amici e alleati, ma non se stesso

Il presidente uscente degli Stati Uniti è pronto a concedere la grazia o a commutare la pena di almeno cento persone. Alla vigilia dell'addio alla Casa Bianca, Donald Trump, sembra orientato a firmare una lunga serie di provvedimenti di perdono ma tra questi non ci sarà quello che riguarderà la sua persona, al contrario delle voci che si erano diffuse nei giorni scorsi. E' la Cnn a dare la notizia. Nel lungo elenco ci saranno invece dirigenti e politici che sono stati condannati per reati penali, vecchi amici e rapper. Secondo le indiscrezioni probabilmente Steve Bannon o Rudolph Giuliani. Non è esclusa una grazia preventiva ai membri della famiglia.

