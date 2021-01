St. Moritz, focolaio Covid: due hotel in quarantena, chiuse tutte le scuole di sci. Contagi da una variante del virus

18 gennaio 2021 a

Focolaio Covid a St. Moritz, una delle località sciistiche più amate e famose del mondo. Le autorità sanitarie svizzere hanno deciso di mettere in quarantena due hotel e di chiudere tutte le scuole di sci. Questo dopo la scoperta di una serie di contagi per una variante del virus. E' il Guardian a riportare la notizia, spiegando che sono 12 i casi fino ad ora individuati. Non è ancora chiaro, invece, se la variante sia quella britannica o sudafricana. A partire dalla giornata di domani, martedì 19 gennaio, verranno effettuati test di massa sui 5.200 abitanti. Gli ospiti e il personale dei due alberghi dovrebbero sottoporsi al tampone già oggi.

