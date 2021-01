Passaporto vaccino per viaggiare in Europa. Favorevole Charles Michel, presidente consiglio Ue: "Iniziamo il dibattito"

17 gennaio 2021 a

Importante passo avanti verso il passaporto del vaccino da Covid 19. E' favorevole il presidente del consiglio della Ue, Charles Michel. Il documento consentirebbe di tornare a viaggiare liberamente. In sostanza soltanto dimostrando di aver ricevuto il vaccino, con una sorta di passaporto concesso dalle autorità, non ci sarebbero problemi per muoversi da un Paese all'altro. Il presidente Michel sostiene che si tratti di un dibattito "molto pertinente e lo inizieremo la prossima settimana", al Consiglio europeo del 21 gennaio. Aggiunge che è "un tema delicato in molti Paesi ma va affrontato - precisa - e credo che ci stiano pensando anche fuori dall'Unione".

