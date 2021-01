Usa, sparatoria a Phoenix: un morto e 4 feriti in un night club | Video

17 gennaio 2021 a

Un morto e quattro feriti gravi. Sarebbe questo il bilancio della sparatoria avvenuta alle 5 del mattino del 17 gennaio in un night club di Phoenix in Arizona. Secondo quanto riportato da Fox10Phoenix (clicca qui) i funzionari di polizia hanno confermato il decesso di una persona.

In precedenza il comandate dei vigili del fuoco aveva riferito che la sparatoria è avvenuta vicino alla 24th Street e alla University Drive in un night club della zona. Secondo il comunicato della polizia, gli equipaggi sono intervenuti dopo una telefonata che segnalava colpi di arma da fuoco intorno alle 5 del mattino, e quando gli agenti sono arrivati ​​sulla scena, hanno trovato le persone ferite. Una, come detto, sarebbe morta le altre sono in ospedale.

