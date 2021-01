Usa, sparatoria a Phoenix: diversi feriti

17 gennaio 2021 a

Usa, diverse persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Phoenix, in Arizona. Lo riferisce Abc Arizona. Secondo quanto si apprende, i colpi di pistola ci sarebbero stati alle 5 del mattino quando la polizia è intervenuta in una zona dopo una segnalazione.

Sul posto gli agenti hanno soccorso diverse persone ferite subito trasportate nell'ospedale, secondo quando riferiscono i funzionari del Dipartimento dei Vigili del fuoco di Phoenix. Al momento non si hanno altri dettagli, mentre la polizia indaga sulla dinamica della sparatoria.

