Roberto Speranza blocca i voli dal Brasile: "La variante Covid va studiata. Occorre massima prudenza"

L'Italia ferma i voli dal Brasile. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha spiegato che è necessario indagare sulla nuova variante Covid e quindi ha firmato l'ordinanza che blocca gli aerei "in partenza dal Brasile e vieta l'ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato". Il ministro spiega anche che "chiunque si trovi già in Italia, in provenienza da quel territorio, è tenuto a sottoporsi a tampone contattando i dipartimenti di prevenzione". "E' fondamentale - aggiunge ancora - che i nostri scienziati possano studiare approfonditamente la nuova variante" brasiliana di coronavirus Sars-CoV-2. "Nel frattempo scegliamo la strada della massima prudenza".

