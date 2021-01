Vaccino Pfizer Biontech, piano per limitare i ritardi di consegna a una sola settimana

16 gennaio 2021 a

I ritardi nella consegna dei vaccini Pfizer Biontech saranno limitati ad una sola settimana. Lo garantisce la stessa azienda che annuncia un piano per scongiurare i timori che erano stati avanzati dall'Europa che temeva che l'attesa si prolungasse di 3 o 4 settimane. Un comunicato congiunto di Pfizer e Biontech spiega che il piano "permetterà di aumentare la capacità di produzione in Europa e di fornire molte più dosi nel secondo trimestre". A partire dal 25 gennaio Pfizer Biontech tornerà al "calendario iniziale di distribuzione all'Unione europea, con un aumento delle consegne a partire dalla settimana del 15 febbraio". Per poter reggere i nuovi ritmi "sono necessarie alcune modifiche al processo di produzione".

