Germania, Armin Laschet è il nuovo leader del partito Cdu. A primavera la scelta del candidato alla cancelleria

16 gennaio 2021

Armin Laschet è il nuovo leader del partito tedesco Cdu. Ha ottenuto 521 voti dei 1.001 delegati, contro i 466 di Friedrich Merz. In quattro si sono astenuti. Governatore del Nord-Reno Vestfalia, sostituisce Annegret Kramp-Karrenbauer che aveva rassegnato le dimissioni quasi un anno fa. A primavera verrà scelto il candidato alla cancelleria. Il nuovo presidente ha spiegato che farà di tutto affinché "l'Unione Cdu/Csu decida quale sia la prossima cancelliera". Ha inoltre ringraziato per la fiducia che gli è stata accordata consapevole delle responsabilità che un impegno del genere comporti, ancora di più in un momento particolarmente difficile come quello che il mondo sta vivendo a causa della pandemia e dei disordini negli Stati Uniti.

