Paesi Bassi, si dimette il governo: scandalo olandese sui sussidi per l'infanzia

15 gennaio 2021

L'Italia non è l'unico Paese d'Europa alla prese con una dura crisi di governo. Nella giornata di oggi, venerdì 15 gennaio, si è dimesso il premier olandese Mark Rutte. Ha lasciato a due mesi dalle legislative e in piena crisi Covid, a causa dello scandalo legato al bonus dell'infanzia. Un polverone politico che è stato sollevato dopo che i funzionari del Fisco hanno accusato 20mila famiglie di frode, facendole indebitare per le indennità per l'infanzia tra il 2013 e il 2019, accuse poi risultate ingiuste. In conferenza stampa Rutte ha spiegato che lo Stato di diritto "deve proteggere i cittadini contro il governo onnipotente, ma le cose sono andate male". Una commissione parlamentare d'inchiesta appositamente nominata, infatti, ha sostenuto che i principi fondamentali dello stato di diritto sono stati violati dall'autorità fiscale con indagini innescate da semplici errori amministrativi. Non solo: la commissione assegna responsabilità a ministri, parlamentari, funzionari pubblici e giudici. Alcune delle famiglie, inoltre, hanno intrapreso una azione legale contro i ministri di tre diversi partiti della coalizione governativa. Rutte, che non è stato coinvolto direttamente, si augura di poter continuare l'esperienza politica ma ovviamente "spetterà agli elettori" nelle votazioni fissate per il 17 marzo. Rutte ha 53 anni ed è il secondo leader d'Europa più longevo dopo Angela Merkel. Ha guidato tre diversi governi di coalizione dal 2010 ad oggi e il suo partito è ancora considerato favorito alle urne.

