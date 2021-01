Regno Unito, da lunedì chiusi tutti i corridoi di viaggio con l'estero. Ancora 1.280 morti

15 gennaio 2021 a

Il Regno Unito è sempre più isolato. Per sua stessa volontà: chiude tutti i corridoi di viaggio con l'estero. E' stato il premier britannico Boris Johnson ad annunciarlo nel corso di una conferenza stampa. A partire da lunedì 18 gennaio, infatti, tutti i corridoi di viaggio verso la Gran Bretagna saranno chiusi per cercare di arginare il più possibile le varianti del Covid 19. La misura entrerà in vigore a partire dalle ore 4 del mattino, come riporta la Bbc. Nelle ultime 24 ore sono state 1.280 le persone morte a causa del virus. I nuovi casi, invece, sono stati 55.761.

