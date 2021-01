Covid, in Europa oltre 30 milioni di casi. Italia quinto Paese per i contagi, ma secondo nei morti

15 gennaio 2021 a

In Europa i casi di Covid hanno raggiunto i trenta milioni. E' l'Agenzia France Presse a tenere aggiornato il conteggio, basandosi sui dati ufficiali che sono stati forniti alle ore 9 della giornata di oggi, venerdì 15 gennaio, dalle autorità sanitarie di 52 paesi. Il Vecchio Continente rimane il più colpito al mondo dal virus, davanti a quello americano/canadese dove i contagi sono quasi 24 milioni, mentre nell'America Latina/Caraibi quasi 17 milioni. L'Europa, tra l'altro, il 17 dicembre è stato il primo continente a superare il mezzo milione di morti. Nei dati della France Presse, l'Italia viene considerato il quinto Paese per contagi. E' invece il secondo per i decessi, stando alla statistica aggiornata dalla Johns Hopkins University.

