Jon Biden, piano anti Covid da 1.900 miliardi di dollari. "Bisogna accelerare sui vaccini. Aumenteranno le dosi"

15 gennaio 2021 a

Biden presenta piano da 1.900 miliardi di dollari contro pandemia Covid e gli effetti sull'economia Usa. Tra le priorità del presidente Usa, che giurerà il 20 gennaio, c'è la vaccinazione con la promessa di far arrivare 100 milioni di dosi nei primi 100 giorni del suo mandato. Si tratta della prima iniziativa legislativa di Biden anche se la data dell'esame del provvedimento in Senato è incerta. Il dibattito potrebbe infatti avvenire in contemporanea con quello sull'impeachment di Donald Trump.

Dei 1.900 miliardi circa 160 saranno destinati proprio alle vaccinazioni e ai test, 1.000 andranno invece agli americani e 440 alle imprese. Aiuti in arrivo anche per gli stati e i governi locali con 350 miliardi. Nel piano è previsto anche il salario minimo a 15 euro l'ora. Biden ha lanciato un appello per approvare in fretta le misure destinate ad aiutare l'economia statunitense.

