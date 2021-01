15 gennaio 2021 a

Ufo, la Cia rende noti i dossier. Migliaia di avvistamenti nel mondo a partire dagli anni '50. I documenti, finora segreti, sono stati rilasciati questa settimana in un Cd-Rom. Si tratta di migliaia di secret file degli 007 Usa che contengono tutti i report sugli avvistamenti nel mondo dagli anni '50 fino a oltre il 2000. I documenti sono accessibili a tutti attraverso il sito The Black Vault, entrato in possesso dei file. Sono tantissimi i casi segnalati, molti dei quali non verificati. Tanti gli esempi: "dischi volanti" in Sudamerica negli anni '60, oggetti non identificati in Russia e Azerbaijan. Avvistamenti anche in Cina o Scozia.

