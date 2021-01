Usa, "vogliono ucciderci": repubblicano pro impeachment denuncia. C'è anche chi gira con la scorta armata

14 gennaio 2021 a

a

a

Peter Meijer, uno dei dieci repubblicani della Camera che ieri ha votato a favore dell’impeachment del presidente Donald Trump, ha rivelato che alcuni suoi colleghi stanno assumendo guardie del corpo e acquistando giubbotti antiproiettile dopo gli eventi del 6 gennaio a Washington. "Abbiamo motivo di credere che qualcuno possa tentare di ucciderci", ha detto.

"Quando si tratta della sicurezza della mia famiglia, è qualcosa per cui stiamo pianificando, preparando, prendendo le misure appropriate", ha detto Meijer alla Msnbc. "Ho colleghi che ora viaggiano con scorte armate, per i timori sulla loro sicurezza. Molti di noi stanno modificando la nostra routine, lavorando per ottenere un giubbotto antiproiettile" che, ha osservato Meijer, è una spesa rimborsabile per i membri del Congresso. "È triste essere arrivati a questo punto - ha aggiunto - ma la nostra aspettativa è che qualcuno possa tentare di ucciderci". "Questa non è stata una rielezione schiacciante per Donald Trump né un’elezione rubata - ha concluso Meijer - Nessuna di queste affermazioni è stata confermata da un tribunale, ed è ora che questo venga chiarito una volta per tutte".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.