Covid, in Francia coprifuoco anticipato alle 18 per almeno due settimane

14 gennaio 2021 a

a

a

Emergenza coronavirus, la Francia stringe ancora le misure anticontagio. A partire da sabato 16 gennaio in tutto il territorio nazionale il coprifuoco sarà anticipato di due ore. Bisognerà tornare a casa non più alle 20, ma alle 18. La nuova misura è stata annunciata dal primo ministro Jean Castex e andrà avanti per almeno 15 giorni.

Finora il divieto di uscire e di spostarsi era in vigore dalle 18 soltanto in 25 dipartimenti, tutti dell'est e del sud-est, su un totale di 101. Ma i dati sull'andamento dei contagi ha convinto l'esecutivo a imporre una nuova stretta nella seconda parte del mese di gennaio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.