Covid, "viaggi vietati con Sudamerica e Portogallo": Gran Bretagna spaventata dalla variante brasiliana

La variante brasiliana spaventa la Gran Bretagna che oggi ha annunciato un bando ai viaggi con il Sudamerica, il Portogallo, Panama e Capo Verde a causa della diffusione di questa variante del coronavirus. Il sottosegretario ai Trasporti, Grant Shapps, ha annunciato che a partire da domani mattina 15 gennaio, alle 5 ora italiana saranno vietati tutti gli arrivi da Argentina, Brasile, Bolivia, Capo Verde, Cile, Colombia, Ecuador, Guyana francese, Guyana, Panama, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay e Venezuela. "Saranno sospesi anche i viaggi dal Portogallo verso il Regno Unito, considerati i forti legami con il Brasile". Il bando non riguarda i cittadini britannici ed irlandesi che ritornano in patria, ma per loro è previsto un isolamento domiciliare di 10 giorni.

