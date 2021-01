Morte Maradona, il medico Luque indagato per firme false. L'avvocato Pisani: "Le conosco bene, sono evidentemente diverse"

14 gennaio 2021 a

a

a

Colpi di scena in continuazione sulla morte di Diego Armando Maradona. Il medico Leopoldo Lunque è accusato di aver riprodotto le firme del campione argentino per falsificare alcuni documenti, il sospetto è per avere la cartella clinica.

Gli ultimi sviluppi delle indagini sulla morte del fuoriclasse argentino, avvenuta lo scorso 25 novembre, hanno spinto la magistratura a sollecitare una perizia calligrafica su tre documenti requisiti nel corso della perquisizione nell’abitazione e nello studio professionale di Luque.

Diego Maradona, spunta il testamento: il sospetto del container aperto. Fredella su Rai1: "Figli illegittimi spuntano come funghi"

L'avvocato Angelo Pisani, storico legale e procuratore in Italia di Maradona, aggiunge a Storie Italiana su Rai1: "Le conosco bene e ad occhio sono evidentemente diverse. E poi ce ne sono tante, come a essere state riprodotte in quantità prima di firmare alcuni documenti".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.