Covid, in Germania record di morti giornalieri: nelle ultime 24 ore registrati 1.244 decessi

14 gennaio 2021 a

La Germania ha registrato un nuovo record di morti giornalieri per Covid. Secondo i dati del Robert Koch-Institut i decessi confermati nel Paese sono stati 1.244, per un bilancio totale di 43.881 morti. I nuovi contagi sono stati 25.164, per un totale di 1.978.590 dall’inizio della pandemia.

Lo scienziato Rino Rappuoli: "L'anticorpo monoclonale tra la fine di marzo e l'inizio di aprile"

Drammatica invece la situazione fuori dall'Europa. Gli Stati Uniti comandano la classifica delle vittime, fin qui ben 384.653: in questo caso il Brasile scavalca l’India con 205.964 vittime, una cifra che dimostra un’incidenza maggiore del virus nel paese sudamericano, mentre le vittime indiane sono 151mila. In tutto, i caduti per il Coronavirus raggiungeranno oggi quota 2 milioni (al momento sono infatti un milione e 978 mila).

