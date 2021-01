Usa, la consigliera di Donald Trump ha lasciato la Casa Bianca. Hope Hicks si è dimessa

13 gennaio 2021 a

Donald Trump continua a perdere i pezzi. Non solo alcuni rappresentanti repubblicani della Camera hanno votato a favore dell'impeachment, che è stato approvato, ma si è dimessa anche Hope Hicks, la sua consigliera. E' stata la Cnn a dare la notizia. Secondo l'emittente, l'ultimo giorno alla Casa Bianca è stato quello di martedì 12 gennaio. Il suo è stato un passo indietro definitivo, previsto ancora prima della rivolta del 6 gennaio al Campidoglio degli Stati Uniti. Intanto la Nbc svela che Ivanka Trump non parteciperà all'insediamento alla Casa Bianca del presidente eletto Joe Biden. La figlia di Trump rispetta la successione ma preferisce non essere presente alla cerimonia.

