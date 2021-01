Donald Trump, la Camera approva l'impeachment. Votano a favore anche alcuni repubblicani

13 gennaio 2021 a

Donald Trump finisce sotto accusa. La Camera dei rappresentanti, infatti, ha approvato l'impeachment nei confronti del presidente uscente degli Stati Uniti. Alla base della decisione c'è quello che viene considerato un incitamento per l'insurrezione, ovviamente in relazione all'assalto al Campidoglio, avvenuto lo scorso 6 gennaio. Si tratta del secondo procedimento di impeachment per il tycoon che è stato battuto nelle recenti elezioni presidenziali da Joe Biden. La Camera è guidata dai democratici e si è subito raggiunta la maggioranza semplice, necessaria per lo stato di messa sotto accusa di Trump. Anche alcuni esponenti del Partito Repubblicano hanno votato a favore del procedimento.

