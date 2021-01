Covid, "preoccupati dalla variante brasiliana": l'allarme di Johnson per il Regno Unito

13 gennaio 2021 a

Allerta in Gran Bretagna per una nuova "variante brasiliana" del Coronavirus che preoccupa il governo britannico, alle prese con una situazione particolarmente grave della pandemia. "Siamo preoccupati della nuova variante brasiliana. Abbiamo già misure rigide per proteggere il Paese da nuovi contagi provenienti dall’estero", ha detto il premier Boris Johnson durante un’audizione parlamentare, aggiungendo che l’esecutivo sta adottando ulteriori misure. Johnson ha poi riferito che al momento non è chiaro se la nuova variante del virus sia resistente ai vaccini prodotti da Pfizer-BioNTech, Moderna AstraZeneca-Oxford, approvati dalle autorità sanitarie britanniche.

