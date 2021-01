Covid, arrivati i vaccini per Papa Francesco e per il Pontefice emerito Benedetto XVI: "Dosi in Vaticano"

13 gennaio 2021 a

a

a

Ci siamo. E' arrivato il momento del vaccino per Papa Francesco e per il Pontefice emerito Benedetto XVI. Anche in Vaticano infatti, nella mattinata di oggi mercoledì 13 gennaio, sono arrivati i vaccini anti Covid della Pfizer. Il Papa, come ha fatto sapere lui stesso, si è già prenotato. Si vaccinerà, sempre secondo fonti del Vaticano, (e ciò succederà molto presto) anche il Pontefice emerito Benedetto XVI. Bergoglio in recenti esternazioni aveva parlato di "negazionismo suicida" annunciando di aver "prenotato il vaccino" e concludendo con una ammonizione molto diretta: "Tutti lo devono fare". Ora è davvero arrivato il suo momento.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.