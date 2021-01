Covid, "In bici in pieno lockdown". Regno Unito, bufera su Boris Johnson sorpreso da una passante

13 gennaio 2021 a

Una bella passeggiata in bicicletta, undici chilometri da Downing Street. Scoppia la polemica sul governo del Regno Unito perché il protagonista della pedalata in pieno lockdown è Boris Johnson. Il primo ministro britannico, Boris Johnson, è stato sorpreso a fare esercizio nel weekend in bicicletta a 7 miglia - circa 11 chilometri - da Downing Street da una passante. Un caso poi finito sui media.

Un portavoce di Downing Street ha spiegato che il premier non ha violato alcuna regola, essendo l'esercizio fisico consentito dalle linee guida, anche in compagnia di un'altra persona esterna alla famiglia. Andy Slaughter, deputato dell'opposizione laburista eletto nel collegio di Hammersmith, ha puntato il dito contro BoJo per non dare "il buon esempio", In difesa di Johnson il suo ministro della Sanità, Matt Hancock.

