Usa, "celebriamo il completamento di 800 chilometri di muro": il comizio in Texas di Donald Trump

Il presidente uscente Usa Donald Trump in un comizio in Texas, ha detto che "a differenza degli altri io mantengo le promesse, oggi celebriamo una pietra miliare straordinaria, il completamento di 450 miglia di muro" al confine con il Messico, "un anno e mezzo fa era tutto in costruzione".

Trump è volato al confine tra Stati Uniti e Messico per celebrare uno dei pilastri della sua presidenza: la campagna contro l’immigrazione illegale e la costruzione di un muro lungo il confine meridionale. È la prima volta che il repubblicano appare in pubblico dall’assalto al Campidoglio.

Trump ha detto che il muro è stato fondamentale per proteggere il confine. Ha posto fine al "caos dell’immigrazione", ha sottolineato, nonostante i problemi creati dalla sua amministrazione con la politica di separazione dei bambini e i divieti di viaggio. Prima di parlare,

"La libertà di parola è in pericolo come mai lo è stato prima d’ora", ha affermato Trump.

