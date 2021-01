Usa, bloccata l'esecuzione di Lisa Montgomery condannata a morte per aver ucciso una donna incinta

12 gennaio 2021 a

Bloccata l'esecuzione di Lisa Montgomery condannata a morte per aver ucciso una donna incinta. Per ora non ci sarà alcuna iniezione letale. Si tratta dell'unica donna detenuta nel braccio della morte e la prima condannata alla pena capitale dal tribunale federale in oltre 70 anni. E' stata chiesta una perizia psichiatrica e dunque l'esecuzione è "congelata" in attesa dell'esito.

Lisa Montgomery, 52, è stata condannata per un delitto commesso nel 2004 quando partì dal Kansas per arrivare nell'abitazione di Bobbie Jo Stinnett, in Missouri, fingendo di voler acquistare dei cuccioli. Una volta lì strangolò la donna incinta di 8 mesi e le tagliò il ventre.

