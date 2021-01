Covid, positivi due gorilla dello zoo di San Diego. Indagini per capire come è avvenuto il contagio

12 gennaio 2021 a

Nello zoo di San Diego scoperti due gorilla positivi al coronavirus. Lo ha reso noto il governatore della California Gavin Newson aggiungendo che sono in corso delle indagini per capire come sia avvenuto il contagio degli animali. La direttrice esecutiva del parco, Lisa Peterson, ha riferito all'Associated Press che nel gruppo di otto gorilla molti hanno sintomi, in particolare tosse. Sembra che l'infezione derivi da un membro del personale di assistenza, risultato positivo al virus ma asintomatico. I veterinari stanno monitorando da vicino i gorilla ai quali vengono somministrate vitamine, liquidi e cibo, ma nessun trattamento specifico per il virus.

