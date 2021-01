Covid, arriva l'ottavo vaccino: "Procedura di offerta per Valneva". Ecco chi lo produce

12 gennaio 2021 a

Ottavo vaccino in arrivo. Potrebbe aggiungersi alla lotta contro la Covid-19 ai sette che già compongono il portafoglio a disposizione degli Stati Ue.

"Intendiamo lanciare una procedura di offerta per Valneva", spiega in audizione davanti alla commissione Envi del Parlamento Europeo, a Bruxelles, la direttrice alla Salute e Sicurezza alimentare della Commissione Europea Sandra Gallina. Valneva è una compagnia biotecnologica francese, con sede a Saint-Herblain, un sobborgo di Nantes, nella Loira-Atlantico, che sta sviluppando un vaccino contro la Covid-19, basato sul virus Sars-CoV-2 inattivato. La compagnia è stata scelta anche per ampliare la gamma delle tecnologie utilizzate per sviluppare i vaccini contro la Covid-19, in modo da massimizzare le possibilità di successo. Finora la Commissione ha firmato contratti con Astrazeneca, Sanofi-Gsk, Janssen (Johnson & Johnson), Pfizer-Biontech (autorizzato e già usato per vaccinazioni nell’Ue), Moderna (autorizzato e in corso di distribuzione) e Curevac. Con Novavax il contratto di acquisto anticipato è ancora in corso di negoziazione.

