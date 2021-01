Vaccino Covid, decisione Ema su Astrazeneca entro il 29 gennaio. Presentata la richiesta di autorizzazione

12 gennaio 2021 a

Vaccino Covid, entro il 29 gennaio arriverà la decisione dell'agenzia europea per i medicinali (Ema) sul vaccino Astrazeneca. La società e l'università di Oxford hanno bruciato i tempi presentando oggi, 12 gennaio, l'autorizzazione per iniziare a utilizzare il loro siero contro il coronavirus. Il via libera potrebbe arrivare a fine mese.

E' stata la stessa Ema, in una nota, a rendere noto di aver ricevuto la richiesta di autorizzazione: "L'Ema ha ricevuto una richiesta di autorizzazione all'immissione condizionale in commercio per un vaccino contro il Covid-19 sviluppato da AstraZeneca e dall'Università di Oxford", si legge in una comunicato. La valutazione del vaccino, che ha avuto già il via libera nel Regno Unito, seguirà una "procedura accelerata". "Il parere positivo arriverà a condizione che i dati presentati sulla qualità, la sicurezza e l'efficacia del vaccino siano sufficientemente solidi e completi", viene specificato nella nota.

