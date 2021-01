Cina, 22 lavoratori intrappolati da due giorni nella miniera d'oro. Corsa contro il tempo per salvarli

12 gennaio 2021 a

Ventidue lavoratori intrappolati sottoterra da due giorni in una miniera d'oro vicino a Qixia, città nella provincia di Shandong in Cina. Da quanto riportato dalle autorità in un post social l'incidente risale a domenica 10 gennaio: un'esplosione ha gravemente danneggiato la scala d'uscita impedendo qualsiasi contatto con i minatori che sono all'interno.

Secondo i media cinesi si sono subito messi in moto i soccorsi per cercare di riportare alla luce i minatori che lavorano nel sito di proprietà della Shandong Wucailong Investment. A dicembre, 23 minatori sono deceduti nella città di Chongqing, nel sudovest della Cina, appena pochi mesi dopo la morte di altre 16 persone a causa dell'avvelenamento da monossido di carbonio in un'altra miniera di carbone della città.

