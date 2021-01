India, influenza aviaria in nove Stati: chiusi mercati, laghi e santuari

11 gennaio 2021 a

India, influenza aviaria in nove stati. L’influenza aviaria si sta diffondendo rapidamente in tutta l’India, casi confermati e altri in attesa dei risultati dei test. Il Paese ha messo in atto misure di contenimento: Nuova Delhi ha chiuso il mercato di Ghazipur, il più grande mercato all’ingrosso di pollame, dopo che circa 200 volatili sono stati trovati morti. Nella regione della capitale sono stati chiusi ai visitatori laghi e santuari per la conservazione della fauna selvatica. Domenica, le autorità dell’Uttar Pradesh hanno chiuso uno zoo nella città di Kanpur dopo la morte di alcuni volatili. In India si sono registrati fino anche 10,5 milioni di casi di Covid.

