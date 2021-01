PewDiePie, chi è il più famoso youtuber del mondo

11 gennaio 2021 a

PewDiePie, ecco chi è il più famoso youtuber del mondo. Il suo vero nome è Felix Arvid Ulf Kjellberg, è svedese e ha 31 anni. Nel 2010 ha creato il suo canale Youtube, dove commentava e recensiva i videogiochi con cui giocava. Due anni dopo ha raggiunto il primo milione di iscritti e il 6 settembre 2015 ha raggiunto 10 miliardi di visite. A dicembre 2020 il suo canale è il secondo al mondo per numero di iscritti e lui ha guadagnato quasi 60 milioni di dollari. E' sposato con Marzia Bisognin dall'agosto 2019 e vive a Brighton, in Inghilterra. In dieci anni i suoi video hanno totalizzato 26 miliardi di visite, finendo per influenzare l'intero settore dei videogames, soprattutto quelli di marchi indipendenti. Nella puntata di lunedì 11 gennaio, la trasmissione di Rai 3 Report dedica un servizio al giovane e alla sua crescita esponenziale sul web.

