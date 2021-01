Usa, Melania Trump rompe il silenzio: "Fermate le violenze. Scoraggiata da quanto accaduto al Congresso"

11 gennaio 2021 a

Prime parole di Melania Trump dopo l'assalto al Campidoglio, a Washington. "Vi imploro di fermare le violenze, di non fare mai supposizioni basate sul colore della pelle di una persona o di usare ideologie politiche diverse come base per l’aggressività. Dobbiamo ascoltarci l’un l’altro, concentrarci su ciò che ci unisce e superare ciò che ci divide". Lo ha scritto la first lady in una lettera pubblicata sul sito della Casa Bianca, dove ricorda le cinque persone morte al Congresso dicendo di "portarle nel cuore" e "pregando per le loro famiglie in questo momento difficile". "La violenza non è mai accettabile - ha sottolineato Melania - sono delusa e scoraggiata da quello che è successo la scorsa settimana al Congresso".

La first lady ha poi detto di trovare "vergognoso che intorno a questi tragici eventi ci siano stati pettegolezzi salaci, attacchi personali ingiustificati e false accuse fuorvianti su di me, da parte di persone che cercano di essere rilevanti e hanno un programma". Il riferimento è alle accuse rivolte nei suoi confronti di essere rimasta in silenzio rispetto all’assalto al Congresso. Melania ha poi aggiunto: "E' stato l’onore della mia vita servire questo Paese come First Lady - ha commentato -. Voglio ringraziare i milioni di americani che hanno sostenuto me e mio marito negli ultimi 4 anni. Sono grata a tutti voi per avermi permesso di servirvi su piattaforme che mi sono care".

