Covid Regno Unito, gli esperti: "Le prossime settimane saranno le più pericolose"

11 gennaio 2021 a

Nel Regno Unito le prossime settimane saranno le peggiori della pandemia da Covid 19 e metteranno a dura prova il Servizio sanitario nazionale. Lo sostiene il capo degli esperti in Inghilterra, Chris Whitty, che invita i cittadini a seguire rigorosamente le linee guida considerate necessarie per cercare di limitare al massimo la diffusione della malattia. Whitty ha inoltre spiegato che tutti i leader politici, stanno considerando di inasprire ancora di più le regole, visto che la variante scoperta in Gran Bretagna, aggrava una situazione considerata già particolarmente difficile. Gli ospedali sono al collasso, il personale medico è sotto pressione ed esausto: "E' il momento più pericoloso che abbiamo avuto per il nostro sistema sanitario".

