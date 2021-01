Donald Trump, Nancy Pelosi: "E' una minaccia imminente". Pronta a procedere con l'impeachment

11 gennaio 2021 a

Nancy Pelosi, speaker della Camera negli Stati Uniti, ha fatto sapere che procederà con l'impeachment, la messa in stato di accusa di Donald Trump, presidente uscente. E spinge il vicepresidente Mike Pence, a fare ricorso al 25esimo emendamento per rimuovere lo stesso Trump dal suo incarico. Secondo la portavoce, infatti, Trump, dopo l'assalto al Campidoglio del 6 gennaio, è una minaccia per la democrazia. In una lettera ai colleghi, domenica sera Pelosi ha scritto che "agiremo con urgenza, perché questo presidente rappresenta una minaccia imminente. L'orrore dell'attacco in corso alla nostra democrazia perpetrato da questo presidente si è intensificato e così anche la necessità immediata di agire".

