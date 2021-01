Covid, Sudafrica: la nuova variante è più contagiosa e gli ospedali sono al collasso. 1,2 milioni di casi nel Paese

10 gennaio 2021 a

Covid, la situazione in Africa si fa di giorno in giorno sempre più grave. Il continente ha superato la soglia dei 3 milioni di casi confermati di Covid-19 e delle 72mila vittime. Lo riportano i Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie e la situazione critica è di uno Stato in particolare.

Il 30% del totale dei contagi registrati nel continente è stato rilevato in Sudafrica. Il Paese ha confermato oltre 1,2 milioni di casi e 32.824 decessi. L’elevata percentuale di infezioni potrebbe essere dovuta al fatto che il Sudafrica esegue più test di molti altri paesi africani. Il Paese sta combattendo una recrudescenza della malattia, aumentata da una nuova variante del virus che è più contagiosa e si sta diffondendo rapidamente. Molti ospedali stanno esaurendo i posti disponibili, ma si prevede che il numero di persone infette continuerà ad aumentare, secondo gli esperti sanitari. Secondo la Johns Hopkins University, la media mobile su 7 giorni di nuovi casi giornalieri è aumentata nelle ultime due settimane da 19,86 nuovi casi per 100.000 persone il 26 dicembre a 30,18 nuovi casi per 100.000 persone il 9 gennaio. Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa incontrerà il suo gabinetto questa settimana per valutare l’opportunità di adottare ulteriori restrizioni per rallentare la diffusione della malattia, bilanciando la necessità di incoraggiare la crescita economica.

