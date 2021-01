Papa Francesco, il tifo per il San Lorenzo de Almagro: in passato ha lavorato anche come buttafuori

10 gennaio 2021 a

Papa Francesco, Jorge Mario Bergoglio, è nato nel 1936 in Argentina, a Flores (Buenos Aires), da una famiglia di origini piemontesi e liguri, ed è il primogenito di cinque figli. Bergoglio è pontefice dal 2013. Per quanto riguarda la sua gioventù, all'età di 21 anni, a causa di una grave forma di polmonite, gli viene asportata la parte superiore del polmone destro. Infatti a quell'epoca malattie polmonari come infezioni fungine o polmoniti erano curate chirurgicamente per la scarsità di antibiotici.

Papa Francesco attacca i No Vax: "Negazionismo suicida. Ho prenotato il vaccino e tutti lo devono fare"

Perito chimico, si è mantenuto per un certo periodo facendo le pulizie in una fabbrica e poi facendo anche il buttafuori in un locale malfamato di Córdoba. Papa Francesco é da sempre tifoso della squadra di calcio del San Lorenzo de Almagro, uno dei club storici dell'Argentina.

