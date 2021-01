Usa, dal 56% degli americani ok alla rimozione di Donald Trump da presidente prima del 20 gennaio

10 gennaio 2021 a

La maggior parte degli americani è favorevole alla rimozione di Donald Trump prima del 20 gennaio, giorno in cui si insedierà il presidente eletto Joe Biden. E' quanto emerge da un sondaggio condotto da Abc News e Ipsos, secondo il quale il 56 per cento degli americani ritiene necessario che Trump sia sollevato dall’incarico ora.

Usa, la mossa di Trump: martedì sarà al confine con il Messico per vedere i progressi nella costruzione del muro

Un numero superiore, pari al 67 per cento degli intervistati, considera Trump responsabile delle violenze che si sono registrate al Congresso e che sono costate la vita a cinque persone. Tra il 43 per cento degli intervistati che ritiene che Trump non debba essere rimosso, quasi la metà (il 45 per cento) afferma che le sue azioni di questa settimana siano sbagliate.

