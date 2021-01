Usa, la mossa di Trump: martedì sarà al confine con il Messico per vedere i progressi nella costruzione del muro

10 gennaio 2021 a

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si recherà in visita al confine con il Messico martedì 12 gennaio per verificare di persona i progressi nella costruzione del muro di confine, come annunciato dalla Casa Bianca.

Se non ci saranno modifiche all’agenda del Presidente, questa sarà anche la prima apparizione in pubblico di Trump dopo l’assalto al Campidoglio di mercoledì scorso da parte dei suoi sostenitori e l’eliminazione o il blocco dei suoi account su diversi social network secondo Abc News. E' possibile che in questa occasione, Trump tornerà a parlare. Vedremo se sarà un discorso distensivo o meno in vista dell'insediamento ufficiale di Joe Biden che avverrà il 20 gennaio.

