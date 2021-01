Covid, negli Stati Uniti i morti sono più di 370mila. Dall'inizio della pandemia oltre 22 milioni di contagi

10 gennaio 2021 a

a

a

Negli Stati Uniti è stata superata la soglia dei 370mila morti a causa del Covid 19. Secondo i dati pubblicati dalla Johns Hopkins University, le vittime complessive dall'inizio della pandemia sono 371.989. Continuano a crescere drammaticamente anche i contagi arrivato a superare i 22 milioni, per l'esattezza 22 milioni 95.975 (dati 10 gennaio, ore 1.30 italiane). All'inizio della diffusione del virus, le previsioni peggiori ipotizzavano circa 200mila decessi, mentre ora sono quasi il doppio. Cercare di arginare i contagi e come combattere la malattia, saranno i primi problemi che dovrà affrontare il nuovo presidente degli Usa, Joe Biden che dalla prossima settimana entrerà in carica.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.