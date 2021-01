Covid, boom di casi in California: 1 su 10 ha il virus a Los Angeles

09 gennaio 2021 a

Covid, situazione molto pesante negli Usa dove la pandemia continua a fare morti. Si registra, in particolare, un boom di contagi in California, dove nella contea di Los Angeles ormai quasi un residente su dieci ha il Covid. Un numero impressionante a cui corrisponde il collasso della sanità. Presi d'assalto, gli ospedali sono stati costretti a chiudere le porte dei loro pronto soccorsi in alcuni casi, riporta il New York Times. "Stiamo vivendo il nostro 'New York moment'", dice Robert Kim-Farley, esperto di malattie infettive dell'Università della California, riferendosi alla primavera scorsa quando New York era l'epicentro del Covid negli Stati Uniti.

