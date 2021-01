India, morti dieci neonati nell'incendio di un reparto di maternità. Avevano tra pochi giorni e tre mesi

09 gennaio 2021 a

Dieci neonati morti a causa di un incendio nel reparto di maternità. E' accaduto in un ospedale dell'India, nello stato del Maharashtra. Sette piccoli sono stati salvati dal personale, ma per gli altri non c'è stato niente da fare. I bimbi avevano da pochi giorni a tre mesi. Una vera e propria tragedia di cui ancora non si conosce la causa. Il primo ministro indiano, Narendra Modi, ha parlato di una "tragedia straziante".

Il capo dell'opposizione Rahul Gandhi ha definito le morti "estremamente tragiche". E' stata ordinata una indagine immediata per cercare di ricostruire con esattezza cosa è accaduto e capire perché si sono sviluppate le fiamme.

