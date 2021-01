Vaccino, Papa Francesco contro i No Vax: "Negazionismo suicida. Ho prenotato il vaccino, tutti lo devono fare"

09 gennaio 2021 a

Papa Francesco ha prenotato la vaccinazione contro il Covid 19. E' stato lui stesso ad ufficializzarlo nel corso di una intervista che andrà in onda nella serata di domani, 10 gennaio, al Tg5. Il Pontefice attacca frontalmente i No Vax: "C’è un negazionismo suicida che non saprei spiegare, il vaccino si deve prendere", si legge in una anticipazione dell'intervista pubblicata dall'agenzia AdnKronos. Bergoglio spiega che "io credo che eticamente tutti debbano fare il vaccino, è un'opzione etica, perché tu ti giochi la salute, la vita, ma ti giochi anche la vita di altri". Parlando con il giornalista vaticanista Fabio Marchese Ragona, Bergoglio annuncia che la prossima settimana inizierà la campagna di vaccinazione anche in Vaticano e lui si è prenotato.

