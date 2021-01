Area 51 e alieni, misterioso oggetto di forma triangolare fotografato in un hangar

09 gennaio 2021 a

Nuove immagini alimentano i sospetti sulla celebre Area 51 nel deserto del Nevada. Un pilota di un aereo privato ha infatti catturato immagini straordinarie del Nevada Test and Training Range (NTTR) e dell‘Area 51. La storia: Gabe Zeifman, pilota privato e fotografo amatoriale, ha trascorso il giorno di Natale facendo volare il suo aereo Cessna 150 sulla zona e scattando un migliaio di foto. In una di queste, anche se l'immagine non è chiara, si vede una misteriosa forma triangolare all'interno dell'unico garage aperto. L'oggetto non identificato sembra essere molto grande, anche se non è chiaro di cosa si tratti. I dettagli di tutto ciò che accade nell'Area 51 "sono classificati come top secret e la segretezza che aleggia sulla struttura ha alimentato negli anni teorie cospirazioniste, tra cui quella che venga utilizzata per conservare Ufo catturati dopo essersi schiantati sulla terra", scrive Dagospia.

