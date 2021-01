Regina Elisabetta, vaccinata contro il Covid insieme al principe Filippo. Comunicazione storica sullo stato di salute della sovrana

09 gennaio 2021 a

La regina britannica Elisabetta II e il consorte Filippo di Edimburgo hanno ricevuto oggi, sabato 9 gennaio 2021, il vaccino contro il coronavirus. Lo ha reso noto l’ufficio stampa di Buckingham Palace. I regnanti hanno rispettivamente 94 e 99 anni.

Una fonte reale citata dalla Bbc ha spiegato che le dosi del vaccino contro il Covid-19 sono state somministrate da un medico di famiglia presso il Castello di Windsor. Solitamente Buckingham Palace non fornisce informazioni sulla salute della regina, ma questa volta Elisabetta ha voluto che si sapesse della vaccinazione per evitare speculazioni. La regina Elisabetta, che ha 94 anni, e il principe Filippo, che ne ha 99, sono ora tra i circa 1,5 milioni di persone in Gran Bretagna che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino. I due hanno trascorso il periodo di lockdown nel loro castello di Windsor Castle e il Natale alla residenza di Berkshire invece che a Sandringham come da tradizione.

