Regno Unito, "Boris Johnson sostituisce la Jaguar con un'auto straniera": l'affronto ai britannici del primo ministro. Forse marchio tedesco

In Gran Bretagna scelte così suonano da affronto. Figuriamoci dopo la Brexit. Se poi a farle è il primo ministro Boris Johnson fanno ancora più rumore e scatenano polemiche fra i sudditi di Sua Maestà la Regina d'Inghilterra.

La Jaguar di Johnson potrebbe essere infatti sostituita con una BMW o un Mercedes tedesca dopo che la casa automobilistica ha interrotto la produzione durante la pandemia di Covid. La polizia metropolitana, responsabile delle auto del primo ministro, dovrebbe sostituire la flotta di Jaguar XJ Sentinel ma non può sostituirle allo stesso modo poiché la società ha interrotto la produzione del modello attuale.

A dirlo è il Telegraph, secondo cui la flotta di Jaguar è ​​stata impoverita da guasti e incidenti da quando David Cameron scelse la casa automobilistica nel 2010. In caso di scelta di un marchio tedesco, sarebbe la prima volta che il primo ministro non utilizza un'auto britannica.

