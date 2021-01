Donald Trump non andrà all'inaugurazione della presidenza Biden

08 gennaio 2021 a

Donald Trump non sarà presente il prossimo 20 gennaio alla cerimonia di insediamento ufficiale del presidente americano appena eletto, Joe Biden. E' stato lo stesso Trump a farlo sapere, come al solito via Twitter. "A tutti coloro che hanno chiesto, non andrò all'inaugurazione il 20 gennaio", ha spiegato il presidente uscente degli Stati Uniti. Donald Trump sarà il primo presidente in carica, dopo Andrew Johnson, a saltare l'inaugurazione del suo successore. Il tycoon non ha fatto sapere come trascorrerà le ultime ore della sua presidenza degli Usa e l'insediamento di Joe Biden si terrà a mezzogiorno indipendentemente dai piani di Trump.

